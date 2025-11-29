logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Estado

Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

Por Carmen Hernández

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Eligen comisariado ejidal en Puente del Carmen

RIOVERDE.- Se llevó a cabo la elección del comisariado ejidal del Ejido Puente del Carmen resultando electo Mario Domínguez con 65 votos a su favor. 

El residente de la Procuraduría Agraria en la Zona Media Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que se está llevando a cabo la elección de los comisariados, porque en algunos ejidos ya se venció el término de los actuales y deben renovarse. 

En esta elección participaron 2 planillas, la Roja y la Verde.

Obtuvo la planilla Verde 65 votos, quedando como presidente Mario Domínguez, suplente José Joel Balderas y secretario Josefo Rivera González. 

La segunda planilla la Roja, registró 54 votos y hubo 3 nulos.

La elección se llevó de manera transparente, civilizada y los contendientes reconocieron al ganador. 

Indicó que se tiene programadas diversas elecciones de comisariado ejidal, pues deben renovarse en cada ejido.

