Brilla Jalen Johnson con triple-doble

Por AP

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Brilla Jalen Johnson con triple-doble

ATLANTA.- Jalen Johnson anotó 29 puntos, descolgó 12 rebotes y repartió 12 asistencias para liderar a los Hawks de Atlanta a una victoria de 130-123 sobre los Cavaliers de Cleveland en un partido de la Copa NBA el viernes por la noche.

Atlanta eliminó a Cleveland del torneo de mitad de temporada, lo que significa que ninguno de los equipos avanza a la ronda de cuartos de final.

Nickeil Alexander-Walker añadió 28 unidades, incluyendo un crucial triple en los últimos momentos, ayudando a Atlanta a lograr una racha de 7-0 en menos de 30 segundos para crear distancia.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 42 tantos. Fue el sexto juego de Mitchell en los últimos ocho en los que anotó al menos 30 puntos y el segundo total de puntos más alto de la temporada.

Zaccharie Riscaher de Atlanta encestó un triple decisivo con 1:09 por jugar para romper un empate a 123, y Alexander-Walker encestó un triple en movimiento con 47,7 segundos después de que Mitchell fallara un tiro potencial para empatar el juego.

Atlanta mantuvo a Cleveland sin anotar en los últimos 2:03. Los Cavaliers habían liderado por cuatro puntos con 2:25 por jugar.

Ambos equipos tuvieron rachas extendidas en la primera mitad. Los Hawks utilizaron una de 21-4 en el primer cuarto y lideraron por hasta 13 puntos. Los Cavaliers usaron una de 14-0 en el segundo para borrar su déficit.

Los equipos han dividido sus dos primeros juegos de la temporada regular, con cada lado ganando en casa. Los equipos se enfrentarán dos veces más en abril, durante la última semana de la temporada regular.

