Otra dorada para María del Rosario

La delegación mexicana volvió a destacar en el Campeonato Sudamericano Máster de Atletismo 2025, celebrado en Santiago de Chile, gracias a la sobresaliente actuación de la potosina María del Rosario Cervantes Méndez, quien se coronó campeona en la prueba de 5000 metros marcha, registrando un tiempo de 32:49.95.

Con esta nueva medalla de oro, María del Rosario suma otro logro a su brillante participación dentro del certamen, reafirmándose como una de las atletas máster más sólidas y exitosas de México y del continente. Su desempeño impecable no solo la llevó a lo más alto del podio, sino que también permitió que nuevamente se escuchara el Himno Nacional Mexicano en tierras sudamericanas, símbolo del orgullo que genera entre la comunidad atlética.

La marchista potosina ha demostrado una vez más su disciplina, fortaleza y consistencia, representando con excelencia a San Luis Potosí y a México en uno de los eventos más importantes del atletismo máster internacional. Su constancia competitiva la consolida como referente para las nuevas generaciones y como un ejemplo dentro del deporte máster.

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí extendió una felicitación especial a María del Rosario por este nuevo triunfo, reconociendo su esfuerzo, dedicación y espíritu competitivo, cualidades que continúan inspirando a atletas de todo el país.

