apuntes y comentarios

Atlético de San Luis volvió a la senda del triunfo, y lo hizo como visitante, al derrotar al sotanero Puebla, por 2 goles a 0 con sendas anotaciones del italo-portugués, Joaquin Pedro, mejor conocido como Joao Pedro, que se ha convertido en el mejor anotador del cuadro potosino en lo que va del presente torneo, lo que sin duda su contratación está dando resultados.

En su anterior partido, Joao Pedro había sido expulsado por una mala apreciación del árbitro en turno, pese a que el VAR lo había llamado para revisar la jugada y sugerirle que se había equivocado en su señalamiento, sacando la tarjeta roja, pero la Comisión Disciplinaria y de Arbitraje coincidieron en que había sido injusta la expulsión y le anularon la posible sanción de un partido mínimo, y Pedro respondió con dos goles.

Pues bien, Puebla, que se encuentra hundido con Mazatlán en el sotano del torneo, luego de que en la League Cup, habían sido la revelación, más que nada por lo flojo que estuvieron los llamados grandes y populares de México, llamese América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey, si bien presentó cierta oposición al Atlético de San Luis, terminó por ser doblegado por un equipo potosino que pasó apuros, pero sacó tres valiosos puntos de la Angelopolis.

Después de este triunfo contra los poblanos, que propició la renuncia de su técnico Pablo Guede, Atlético de San Luis, jugando con la playera auriazul, sumó su segundo triunfo, y llegó a seis puntos, colocándose en el décimo puesto, y se alista ya para este sábado visitar la frontera bajacaliforniana, con el fin de medirse este viernes por la noche a los Gallos Blancos de Querétaro, en el clásico del centro del país, como se le conoce desde la década de los años 50´s.

ADSL FEMENIL DEJA

ESCAPAR EL TRIUNFO EN CASA

Por su parte el equipo femenil del Atlético de San Luis, que no ha podido ganar en casa, dejó escapar el triunfo al empatar a cero goles el pasado martes, en un juego donde las líneas defensivas jugaron con orden y con el buen desempeño de sus arqueras, que bajaron la cortina, lograron dividir puntos, con lo que las potosinas ocupan el décimo sitio con 7 unidades, muy distantes de los tres primeros lugares, con dos victorias en patio ajeno y una igualada en su cancha.

Este sábado, Atlético de San Luis visitó a Xolas de Tijuana que cayeron como visitantes ante Tigres de la UANL, por 2 a 0 y ocupan el décimo quinto puesto con apenas dos unidades, derivados de empates, sin que hasta el momento han podido ganar, las potosinas también las derrotaron por 2-1 y ligaron su tercer triunfo como visitantes.

SILVIA GUERRERO REGRESA A LA LIGA MEXICANA DE SOFTBOL

La potosina Silvia Guerrero García, regresa a la Liga Mexicana de Softbol profesional, enfundada en la franela del equipo Bravas de León, Gto. anteriormente, en la que fue la primera campaña de dicha organización, Silvia, jugó con las Sultanas de Monterrey, donde finalizaron como subcampeonas .

Con más experiencia y con los deseos de triunfar, Silvia se incorpora de nueva cuenta a la LMS, en espera de tener una gran campaña, que la vuelva a catapultar a la selección mexicana de esta disciplina con miras a los próximos compromisos que tenga el tricolor. Mucho éxito Silvia, y a poner muy en alto a nuestra Entidad.

INJUSTICIA CON EL PROFR.

ANTONIO DIP DEL VILLAR

Quien por más de 50 años ejerciera como docente de educación física y entrenador de basquetbol,, de los cuales laboró 23 como jefe de actividades extraescolares y director de deportes del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, es víctima de una injusticia, pues los reconocimientos deben hacerse en vida.

Alejandro López Martínez, actual director deportivo de esta institución, no ha podido cumplimentar una indicación de la dirección del plantel, para colocar la placa que lleva el nombre del Profr. Dip y su foto junto con la de todos los entrenadores que laboraron con él, en la vitrina de trofeos del ITSLP, que esta a la entrada del gimnasio auditorio que lleva el nombre del maestro Dip, que junto con los alumnos de ese tiempo, fueron fundamentales en la edificación de ese inmueble deportivo. Al parecer ha habido negligencia en cumplir las instrucciones de la dirección del plantel. La historia la conocemos a fondo.

ING. PACO MIRANDA LLEGA A 83 MIL PUNTOS EN ENCESTES

El Ingeniero Francisco Miranda Esparza, fue homenajeado el pasado miércoles 20 por haber llegado a una nueva marca de encestes de tiros de tres puntos, al sumar ya 83 mil canastas, estando presentes viejas glorias del baloncesto mexicano de diferentes entidades del país, familiares y un gran número de público. Y para completar la fiesta, el pasado sábado en el campeonato nacional de maxi basquetbol, efectuado en esta ciudad ganó un título más de la especialidad. Felicidades Ingeniero.

