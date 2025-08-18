Australia y RU asilan a 2 activistas de Hong Kong

Taipéi, Taiwán.- Un activista prodemocracia y un exlegislador de Hong Kong que enfrentan órdenes de aprehensión por parte de las autoridades de la ciudad han recibido asilo en el Reino Unido y Australia, respectivamente.

Tony Chung, un activista que fue encarcelado bajo la ley de seguridad nacional de amplio alcance de Hong Kong, y Ted Hui, un exlegislador que enfrentaba un juicio por su papel en las protestas antigubernamentales de 2019, anunciaron el fin de semana que han recibido asilo en los países donde ahora residen.

Ellos están entre docenas de activistas que huyen de las autoridades de Hong Kong. Las libertades civiles en la ciudad se han erosionado significativamente desde que Beijing impuso una ley de seguridad nacional en 2020, la cual, en esencia, convierte en un delito la disidencia en la excolonia británica. Beijing y Hong Kong han elogiado la ley de seguridad, alegando que ha logrado estabilidad al centro financiero.

Hui, quien huyó de Hong Kong en diciembre de 2020, forma parte de un grupo de activistas en el extranjero que son blanco de recompensas policiales de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong (127.800 dólares).

Ahora el exlegislador trabaja como abogado en Adelaida.