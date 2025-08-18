Menor sufre crisis convulsiva en iglesia

Ciudad Fernández.- Una menor de edad sufrió una crisis convulsiva en el interior de la capilla de San Antonio de las Higueras, la cual fue trasladada a recibir atención médica por las condiciones de salud que presentaba.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo cuando una menor de 8 años, acudió a la Iglesia con su familia, estaban escuchando misa.

De manera repentina la infante comenzó a sentirse mal, por lo que su familia solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, debido a que empeoraba su salud y requería una atención médica inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron a la menor a recibir atención médica al IMSS Bienestar, la menor quedó en observación por algunos minutos, pero logró recuperarse y fue dada de alta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí