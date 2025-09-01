Apuntes y comentarios

El Deportivo Toluca, actual campeón de la Liga MX vino al estadio Alfonso Lastras a mostrar su superioridad sobre el Atlético de San Luis que sigue sin conseguir triunfar ante su afición, ligando su cuarta victoria en el actual torneo Apertura 2025, al perder 3 goles a 1 ante el conjunto mexiquense, que lució contundente y oportuno.

El conjunto local que dirige Guillermo Abascal, sigue en deuda con su público, y el viernes por la noche, jugando como anfitrión, aun cuando tuvo en su poder por mayor tiempo la posesión del balón, no pudo ante la superioridad del conjunto visitante, que venía de sufrir un doloroso revés en la fecha anterior ante Cruz Azul, tuvo los arrestos para salir adelante y dejar de manifiesto por qué es el actual monarca de la Liga MX.

El equipo sanluisino sufrió la ausencia de Juan Manuel Sanabria, y en esta ocasión el goleador Joao Pedro, no tuvo los servicios de Juanma y ante la carencia de un sustituto idóneo, perdió orden atrás y adelante faltó quién alimentara hasta el momento al goleador de la Liga, quien además fue sometido a férrea marcación de parte de lo toluqueños, sabiendo de su peligrosidad.

Los visitantes estuvieron en ventaja hasta por 3 a 0, en los 61 minutos de juego, y casi cuatro minutos más, el Atlético de San Luis reaccionó, y con anotación de Luis Ronaldo Nájera, que un par de minutos después salió de cambió, descontó la ventaja, y aunque en la recta final apretó en busca de otro tanto, el encuentro ya estaba definido, pues Toluca hizo ajustes para mantener el marcador hasta el silbatazo final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta derrota le cuesta caro al equipo potosino, que se ancló en el décimo tercer puesto, con siete encuentros jugados, de los cuales ha ganado 2 y perdido 5, para un total de 6 unidades, a dos de los sotaneros Puebla y Querétaro, y en el siguiente encuentro del domingo 14 de septiembre anfitrionará a los Xolos de Tijuana y de perder, corre el riesgo de ser alcanzado por los últimos lugares.

ADSL FEMENIL GOLEÓ

El Atlético de San Luis Femenil, fue a la Angelópolis para enfrentar al Puebla y regresó con una contundente victoria por goleada de 6 a 0 sobre las sotaneras poblanas, que fueron totalmente superadas por las potosinas, donde brilló con luz propia la mexicoestadounidense, Becky Contreras, con tres anotaciones a su cuenta personal; coadyuvando de manera importante en el triunfo auriazul, que las coloca de lleno en la pelea por la clasificación para la Liguilla.

Las potosinas, hicieron cera y pabilo de las poblanas, con los tres tantos de Becky, quien se ha convertido en la goleadora del cuadro local, y jugando bien, se alzaron con esta victoria, aunque de ninguna manera hay que echar las campanas a vuelo, y esperar que mantengan el paso victorioso. Completaron la goleada Fernanda Sánchez y Aidin Muñoz.

PULSO CELEBRÓ 37 AÑOS DE VIDA PERIODÍSTICA

Refrendando el compromiso que Pulso Diario de San Luis tiene con San Luis Potosí, ciudad y Estado, el pasado sábado esta casa editora, celebró su aniversario 37 de vida periodística, en donde a través de estos años, ha informado con oportunidad, independencia, sin ataduras y sirviendo a la ciudadanía potosina, por lo que es un referente importante de la Libertad de Prensa en nuestro Estado.

Felicidades a los compañeros que actualmente laboran para llevar diariamente la mejor información de lo que pasa en los ámbitos locales, nacionales y en el mundo, tanto en la vida cotidiana, cultural, política, social y deportiva de nuestra ciudad capital y del interior del Estado. Felicidades a todos quienes contribuyen de manera importante en la elaboración de este medio de comunicación, y a sus dirigentes Miguel y Pablo Valladares García, Luis Fernández y Jaime Hernández. Un placer seguir colaborando con nuestra casa editora.