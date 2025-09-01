logo pulso
Acercan servicios de salud a comunidades

Por Jesús Vázquez

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Villa de la Paz.- En la comunidad de los Nazarios se llevó a cabo una jornada de salud, donde médicos ofrecieron consulta a personas de diferentes edades, hubo una excelente respuesta por parte de los habitantes.

Como parte de la jornada se estuvieron aplicando vacunas, se brindaron consultas médicas gratuitas, les checaron la glucosa, presión arterial, pesaban y de acuerdo a estos estudios hacían algunas recomendaciones, o el doctor les daba una receta de lo que requerían para mejorar su salud, en esta campaña hubo una excelente respuesta por parte de los habitantes de esta comunidad. 

Se llevaron a cabo también jornadas de salud en la cancha principal de la colonia Real de Minas, donde también hubo una excelente respuesta de la población que acudió, a recibir consultas médicas de manera gratuita, donde también hubo una excelente respuesta por parte de los habitantes, quienes agradecieron este servicio médico que se les está brindando.

Este tipo de jornadas de salud son efectuadas por parte del DIF municipal y se espera que se lleven a cabo más jornadas en todas las comunidades y de esta manera tener una población sana. 

