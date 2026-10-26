apuntes y comentarios

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Atlético de San Luis jugando en forma equilibrada, con orden e idea, fue capaz de imponerse como visitante a los Potros del Atlante, por la mínima diferencia de 1 gol a 0, y vuelve a ilusionar a sus aficionados, al meterse en la pelea por la calificación a la liguilla campeonil, colocándose en el décimo sitio con 19 unidades, a corta distancia de la zona de clasificación.

En un encuentro vital para las aspiraciones tanto del equipo potosino como del atlantista, el conjunto sanluiseño fue capaz de ganar de visitante, ligando su segunda victoria consecutiva en la misma cancha del estadio Azteca, con un golazo concretado por Benjamín Galdames, que se sacó la espina que traía clavada desde hace tiempo.

Pocas veces se le ha visto jugar en la actual campaña al conjunto de Diego Mejía, como la noche del pasado viernes, donde jugó uno de sus mejores encuentros, haciendo un futbol ordenado y equilibrado, que le permite adquirir un envión anímico, e ilusionar de nueva cuenta a su afición, con dos victorias al hilo y jugando adecuadamente, corriendo por la cancha en forma inteligente.

El conjunto potosino se defendió bien, aun cuando los Potros capitalinos, en varias ocasiones tuvieron aproximaciones de anotar, pero fueron incapaces de hacer un gol, salvándose los potosinos del empate, cuando el zaguero paraguayo del Atlante, Walter Clar falló un penal en los minutos finales del encuentro, lanzó su disparo al centro donde el arquero Gibrán Lajud rechazó, pero el contramate del ejecutor sudamericano, pegó en el larguero y luego fue alejado del área por la zaga rojiblanca, con uniforme blanco.

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Los sanluiseños tendrán la oportunidad de buscar ascender posiciones, y colocarse de lleno en la pelea por la clasificación, cuando este viernes reciban la visita de los Rojinegros del Atlas, que en su anterior cotejo, fueron vapuleados por el líder América, ya que los locales de Diego Mejía se encuentran solo a dos puntos de los tapatíos, en zona de clasificación. San Luis está comprometido a brindar un gran esfuerzo y quedarse con los puntos en disputa, y demostrar que no son flor de un día.

AMÉRICA PASA POR ENCIMA DEL ADSL FEMENIL CON UN 7-0

Las Águilas del América, se afianzaron en el liderato del Grupo B de la Liga Femenil BBVA, al pasar por encima del Atlético de San Luis, al golear al conjunto local por marcador de 7 goles a 0 en favor de las capitalinas, que ya en los primeros 32 minutos iniciales ya ganaban con autoridad 4-0.

Luego tras la expulsión de Fernanda Sánchez en el minuto 37, el cuadro local se desplomó, teniendo que aceptar cuatro tantos más, con lo que se consumó la goleada histórica en contra para el equipo potosino, que se pudo llevar una cifra récord más abultada, pues las Águilas se dedicaron a sobrellevar el marcador luego de que su goleadora Geyse Ferreira había concretado un triplete de anotaciones para llegar a 20 y ponerse muy cerca del campeonato de goleo individual del torneo con 20 tantos.

Con una loza tan pesada encima, Atlético de San Luis metió atrás y en media cancha mucha gente buscando parar los embates americanistas, pero ni aun así pudieron evitar esta goleada histórica que sufre el equipo local que desde su inicio en la Liga MX Femenil, no había recibido tantos goles.

Aun con todo y goleada en contra, el conjunto potosino, mantiene vigentes sus aspiraciones a clasificar a la liguilla, en este torneo de 14 jornadas, y se ve difícil que en las dos fechas restantes se les pueda escapar la clasificación, manteniéndose actualmente en el en el tercer sitio del grupo B con 19 unidades, pues cuando menos podrían quedar en el cuarto sitio de no ganar cuando menos tres unidades de las seis restantes a disputarse.

aglr_slp@outlook.com