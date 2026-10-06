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Bolivia recibe primer desembolso del FMI para reservas internacionales

El acuerdo con el FMI por 1.900 millones busca enfrentar la peor crisis económica en 40 años en Bolivia.

Por AP

Octubre 06, 2026 05:48 p.m.
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Bolivia recibe primer desembolso del FMI para reservas internacionales
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      Bolivia recibió el martes un primer desembolso de 211,3 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales ante una escasez de dólares, informó el Banco Central de la nación andina.

      Banco Central confirma llegada de fondos FMI para fortalecer reservas en Bolivia

      El dinero, que también servirá para apoyar la balanza de pagos según la entidad monetaria, forma parte de los 1.900 millones de dólares acordados en julio por el gobierno del presidente conservador Rodrigo Paz con el FMI para respaldar su programa de reformas económicas encaminado a enfrentar la peor crisis económica del país en 40 años.

      Bolivia inicia programa con FMI tras primer desembolso de 211 millones de dólares

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      A finales de junio, el gobierno aplicó un sistema flotante en el que el precio del dólar dependerá de la oferta y la demanda. Con la medida se busca estabilizar el cambio del boliviano por el dólar que hace casi dos años se disparó a casi el triple de su precio en un mercado paralelo.

      El analista económico Gonzalo Chávez expresó que el primer desembolso alivia la liquidez, pero no resuelve la escasez estructural de divisas. Agregó, por otra parte, que el programa puede ayudar a movilizar recursos adicionales del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales.

      Mientras tanto hace dos semanas se retiró el 100% de la subvención al diésel, cuyo precio ahora fluctuará según el mercado internacional. Por su parte, la gasolina mantendrá el subsidio hasta fin de año y se definirán nuevas medidas en enero del próximo año. Los ajustes han generado rechazo en diferentes sectores que han anunciado protestas.

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