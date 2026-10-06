España remonta y vence 2-1 a Croacia en Split con doblete de Merino

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España preservó su racha invicta de dos años y medio al remontar para vencer el martes 2-1 a Croacia, gracias a un oportuno doblete en el segundo tiempo del súper suplente Mikel Merino.

Harry Kane, por su parte, firmó un doblete en otro partido que estableció récords para el capitán de Inglaterra.

La maratónica tanda de partidos de la Liga de Naciones terminó con Merino, fundamental desde el banquillo tantas veces para España en los últimos años, al mandar al fondo de la red un remate a los 88 minutos para completar la vibrante reacción de los campeones del mundo para salir victoriosos del partido en Split.

El mediocampista del campeón inglés Arsenal ya había igualado a los 61 tras ingresar como sustituto al descanso, con España en desventaja por el gol de Ivan Perišic. Eso marcó la primera vez que los españoles se vieron abajo en un marcador desde junio de 2024.

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El doblete de Kane en la victoria 3-0 de Inglaterra sobre Chequia se cristalizó en su aparición número 125 con su país, con la que igualó el récord. Alcanzó los 91 goles internacionales, un récord absoluto de Inglaterra.

"Fue la noche perfecta para mí en lo personal y también para el equipo", dijo el delantero del Bayern Múnich, quien está entre los favoritos para el Balón de Oro que se entregará el 26 de octubre.

España se unió a Portugal como los únicos equipos que ganaron los cuatro partidos de su grupo en la Liga de Naciones durante las últimas dos semanas y confirmó su lugar en los cuartos de final de la competición, que se disputarán en marzo .

¿Los únicos puntos que dejó escapar Inglaterra en ese periodo? Llegaron en una derrota ante España.

Merino vuelve a sacar a España de apuros

Una y otra vez, Merino responde desde el banquillo para su país.

En el reciente Mundial, marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido ante Cristiano Ronaldo y Portugal en los octavos de final y luego, en el minuto 88, sentenció a Bélgica en los cuartos de final unos días después.

Dos años antes, el camino de España hacia el título de la Euro 2024 incluyó una victoria sobre Alemania en los cuartos de final sellada por el gol de Merino en el minuto 119.

El martes, ahí estaba otra vez, bailando alrededor del banderín de córner — para imitar la celebración goleadora de su padre Miguel de principios de la década de 1990 — tras acudir al rescate de España contra Croacia.

"Entiende muy bien estos momentos en un partido", dijo el seleccionador de España, Luis de la Fuente. "Tiene ese don para los goles y también para los importantes".

Su primer gol fue una bonita definición con el interior del pie después de que Merino recibiera un pase corto dentro del área de Dani Olmo. El segundo, anotado cuando Croacia se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Perišic por dos tarjetas amarillas, fue un disparo ascendente que se coló en el ángulo de la red.

España ahora está invicta en 42 partidos desde una derrota ante Colombia en marzo de 2024 y sigue marcando el estándar en el fútbol mundial.

Kane, "el mejor jugador de Inglaterra que se haya puesto la camiseta", dice Bellingham

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dijo esta semana que se le estaban acabando los superlativos para Kane, y los compañeros del delantero piensan lo mismo.

"No hay mucho más que puedas decir que no se haya dicho ya", dijo la estrella de Inglaterra Jude Bellingham después de que Kane inspirara al equipo a una tercera victoria consecutiva y quedara al borde de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Es el mejor jugador de Inglaterra que se haya puesto la camiseta y es un honor jugar con él".

Kane, que alcanzó al exarquero Peter Shilton en la lista de más partidos internacionales con la selección masculina de Inglaterra, empujó a la red una definición a corta distancia en el minuto 40 y cabeceó un córner en el 57 para llegar a 91 goles con Inglaterra.

Antes de eso, fue Kane quien envió el centro que el lateral derecho de Chequia Vladimir Coufal desvió a su propia portería para adelantar a Inglaterra.

Kane puede romper el récord de apariciones cuando Inglaterra juegue contra Croacia el 12 de noviembre, también en Wembley.

"Inspirará a muchísimos jóvenes a jugar al fútbol y animará a la gente a tener una carrera como la suya y probar suerte", dijo Tuchel. "Es un modelo fantástico y se merece los elogios".

Cuatro victorias seguidas para Suiza

Otro equipo con puntaje perfecto es Suiza, que venció 3-0 a Macedonia del Norte en la Liga B de segunda categoría gracias a goles de Fabian Rieder, Johan Manzambi y Dan Ndoye en Lucerna.

Los suizos, cuartofinalistas en el Mundial y una de las naciones futbolísticas más consistentes de Europa, se encaminan al ascenso de regreso al máximo nivel de la competición.

Las cosas se ven mucho más sombrías para Escocia, sin embargo, tras una derrota 2-1 en casa ante Eslovenia que terminó con abucheos de los aficionados en Hampden Park.

Sebastien Pocognoli ha sumado cuatro puntos de 12 posibles en su primera concentración como seleccionador de Escocia tras reemplazar a Steve Clarke.

Si bien la otra derrota en casa de Escocia en esta ventana internacional — 3-0 ante los suizos — puede atribuirse a un rival de calidad y a una temprana tarjeta roja, esta última derrota generará más preguntas — especialmente después de que los locales se pusieran en ventaja gracias al gol a corta distancia de Ryan Christie.

Aljosa Matko y Danijel Sturm anotaron en el segundo tiempo para Eslovenia.