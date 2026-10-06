Maricarmen Reyes destaca ilusión del Tri Femenil rumbo a Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- "Tienen tres minutos para hacer el gol que nos lleve al Mundial", vociferó Pedro López durante el entrenamiento de la Selección Mexicana Femenil, que se prepara para los duelos amistosos ante Jamaica, pero ya con la mente puesta en el crucial encuentro frente a Haití a finales de noviembre.

Preparación y enfoque del Tri Femenil

Con la simulación del momento como protagonista de la práctica, Maricarmen Reyes y el resto de las futbolistas mantienen el semblante y el trabajo muy serio. Aunque en el calendario estén primero las jamaiquinas, es imposible no entrenar y pensar en el partido del próximo mes.

"Lo de los tres minutos es algo que lo soñamos. Ya queremos estar en ese momento, ya queremos calificar, pero lo estamos tomando día a día para llegar con todo, con las instrucciones de Pedro y todo lo que tenemos que hacer", comentó la mediocampista.

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Duelos amistosos y mensaje a la afición

La escuadra nacional enfrentará en dos duelos a las caribeñas, el primero en Aguascalientes y el segundo en Querétaro. Ambos encuentros marcan el fin de la preparación para el Campeonato W de Concacaf, por lo que saben de la importancia de enfrentar a estas rivales que también estarán en el certamen de noviembre.

"Nuestro equipo está preparado para lo que viene contra Jamaica. Sabemos que son buenas jugadoras y tienen futbolistas en Europa también, pero nosotros vamos a llegar a ganar como lo sabe hacer México, con todas las ganas del mundo para el que viene contra Haití".

La doble cartelera frente a Jamaica también funciona como despedida antes del decisivo partido, por lo que la seleccionada nacional lanza un mensaje a la afición.

"Se siente muy bonito tener partidos aquí en México porque la afición sí nos quiere y nosotros a ellos. Por favor, sigan viniendo a los partidos porque los escuchamos y los queremos mucho, y vamos a jugar por todos ustedes", finalizó.