Cristiano Ronaldo aclara su retiro internacional y pide disculpas a Portugal

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LISBOA (AP) — Cristiano Ronaldo no seguirá los pasos de Lionel Messi hacia el retiro internacional, al menos por ahora.

El superastro portugués manifestó que seguirá disponible para jugar con su selección nacional, pese a haber abandonado al equipo durante la actual ventana de partidos internacionales.

Conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

En un extenso comunicado difundido a través de los medios portugueses el martes, Cristiano señaló que el entrenador Jorge Jesus, recientemente contratado, no cumplió su palabra sobre cuándo lo utilizaría como delantero en la más reciente ronda de partidos de la Liga de Naciones.

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Aun así, Ronaldo, de 41 años, expresó que les debe una disculpa a los aficionados y a sus compañeros y que espera recibir un castigo.

"Puedo prometer a todos mis aficionados, y naturalmente en especial a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso", declaró Ronaldo.

"Por lo tanto, si estoy físicamente apto, jugando para mi club, ojalá marcando goles, entonces, después de cumplir cualquier suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional".

Cristiano fue suplente y no ingresó en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega en Oslo. Luego, el atacante estelar dejó la concentración a raíz de que Jesus dijo que no lo pondría como titular en el partido contra Dinamarca el jueves pasado. Portugal venció a los daneses 4-2 en Copenhague.

Posibles sanciones y disculpas públicas

El crack podría enfrentar un castigo severo por abandonar la concentración. El reglamento disciplinario de la federación indica que cualquier jugador que "abandone o no se presente" sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales "será sancionado con una suspensión de uno a seis meses", además de una multa.

Ronaldo sí le comunicó a la federación que se marchaba, pero no estaba claro si la decisión sería considerada justificada de acuerdo con el reglamento de la federación.

"A pesar de la ruptura de confianza respecto a la palabra del entrenador, como puede atestiguar cualquiera que haya presenciado esas conversaciones, no debí haberme ido", señaló Ronaldo. "La responsabilidad es enteramente mía. Pido disculpas al pueblo portugués una vez más, pero una promesa rota tiene un impacto determinante en mí. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia sólo perjudicaría al equipo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui".

Consideró que "no debería haber circunstancias atenuantes respecto al castigo", ya que es el capitán del equipo "y eso es un factor agravante".

"Ya me disculpé, pero sé que las acciones deben tener consecuencias", sostuvo. "Cualquiera involucrado en el fútbol sabe que, independientemente del estatus de uno, las reglas se aplican por igual a todos".

Jesus y el presidente de la federación, Pedro Proença, restaron importancia recientemente al "malentendido" que llevó a la decisión de Cristiano de abandonar la concentración de la selección, al decir, tras una victoria por 2-1 sobre Noruega en la Liga de Naciones el domingo, que el veterano astro puede regresar cuando quiera.

Cristiano comentó que, después del Mundial, preparó una carta de despedida para los aficionados de Portugal, pero terminó decidiendo seguir con la selección tras una solicitud de la federación portuguesa de fútbol.

El actual jugador del club saudí Al-Nassr, indicó que había acordado un plan para gestionar sus minutos de juego y que esperaba que el entrenador aclarara públicamente la situación y asumiera la responsabilidad.

Dijo que se le entregó a Jesus un documento con ocho puntos que abordaría durante una conferencia de prensa, incluido uno que señalaba que el entrenador asumiría la culpa por pedirle a "alguien de la estatura de Pelé o Maradona" que calentara, pero no ponerlo en el partido.

Cristiano afirmó que, finalmente, Jesus no cumplió y en su lugar habló de manera agresiva en la conferencia de prensa, lo que provocó una ruptura de la confianza.

"Fue la segunda vez que rompió su promesa", expresó Ronaldo. "Decidí irme en lugar de esperar otra promesa rota. Para mí, la verdad sigue siendo el elemento más importante en las relaciones humanas. Por más doloroso que pueda ser, quiero que me digan la verdad".

Cristiano relató que les había dicho a Jesus y a Proença que "si no me querían allí, simplemente debían decirlo. Solo necesitaban ser francos conmigo. Lo habría aceptado" y se podría haber organizado una bonita despedida "sin que nadie se enojara".

"Lo recuerdo como si fuera hoy", relató Ronaldo. "Respondieron al unísono: ´No, mi lugar estaba con la selección´".

Ronaldo añadió que, en una carrera de casi 25 años, nunca "interfirió en las decisiones técnicas o tácticas de ningún seleccionador nacional".

"Respeto la decisión, pero cuando alguien me falta a su palabra, siento que no pertenezco allí", declaró.

Concluyó su largo comunicado diciendo: "Esto es, créanme, la verdad absoluta".