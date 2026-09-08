Sonora reanuda exportación de ganado tras falla técnica en Agua Prieta

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Sonora reanudó este martes la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por la estación cuarentenaria de Agua Prieta, tras una suspensión por problemas técnicos.

Sagarhpa mantiene vigilancia sanitaria por gusano barrenador

Las operaciones se reactivaron para desahogar el ganado que permanecía en espera desde finales de agosto, con una movilización prevista de alrededor de 900 cabezas diarias, cifra que podría ajustarse según avance la operación.

El reinicio ocurre en un contexto de vigilancia sanitaria para contener la presencia del gusano barrenador en Sonora, principalmente en municipios del sur.

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Juan Manuel González Alvarado, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informó que se han detectado 30 casos en Álamos, Quiriego, Yécora y Cajeme.

Unión Ganadera Regional impulsa exportación tras adecuaciones

Las autoridades mantienen acciones preventivas en las zonas afectadas, con barridos terrestres en áreas focal y perifocal de 40 kilómetros, además de la dispersión de moscas estériles para contener la reproducción de la plaga.

Se han liberado alrededor de 30 millones de moscas estériles como parte de la estrategia de control y vigilancia.

González Alvarado destacó que, en comparación con otros estados, Sonora se ha mantenido estable en la presencia de la plaga.

Participan en estas labores el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), el Comité de Campaña de Brucelosis, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Secretaría de Salud, Sagarhpa y otras dependencias.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, informó que el cruce de ganado hacia Estados Unidos comenzó tras concluir la instalación de un chute hidráulico.

Durante esta jornada se movilizaron las cabezas de ganado pendientes por la interrupción.

Ochoa Valenzuela señaló que se exportarán 900 animales diarios esta semana, con posibilidad de ajustar la cifra según la operación y el proceso de inspección.

La suspensión desde finales de agosto se debió a una falla técnica en el área de inspección zoosanitaria, que obligó a detener temporalmente los embarques.

Esta interrupción representó un contratiempo para los productores sonorenses, afectados por restricciones sanitarias y operativas en los últimos meses.

Con la reapertura de Agua Prieta, el sector ganadero busca recuperar el flujo de exportación y avanzar en la salida del ganado acumulado.

La Unión Ganadera Regional de Sonora mantendrá seguimiento al funcionamiento de la infraestructura, mientras los primeros cruces se realizan bajo los protocolos sanitarios establecidos para el ingreso de ganado mexicano a Estados Unidos.