logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos

El fútbol femenino mexicano gana visibilidad con la primera nominación al Balón de Oro.

Por EFE

Septiembre 08, 2026 08:18 p.m.
A
Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México, 8 sep (EFE).- La delantera mexicana nacida en Estados Unidos Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo en 2026, afirmó este martes que la distinción cobra más valor para ella, aunque matizó que debe "seguir trabajando" para buscar más premios.

      "Siento que no he llegado a lo máximo y que debo seguir trabajando para recibir otras nominaciones y poder ganar el Balón", dijo la delantera de 25 años en una entrevista divulgada por su equipo, el América mexicano, también candidato al Balón de oro.

      Scarlett Camberos y su impacto en América y selección mexicana

      Camberos fue una de las principales figuras del América en el título del pasado torneo Clausura del fútbol femenino de México y el cetro de la Liga de campeonas de la Concacaf, además de ser una de las principales líderes de la selección mexicana dirigida por el español Pedro López.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La jugadora nacida en Los Ángeles recibió la noticia de su nominación a través de las redes sociales.

      Reacciones personales y significado de la nominación

      Sin embargo, su historia más simpática se produjo al contarle la noticia a su madre.

      "Le digo, mamá me nominaron para el Balón de Oro. Ella me preguntó si era algo de la Concacaf y tuve que explicarle que se trataba de ese premio que todos los años gana Messi", reveló.

      Según Camberos aunque sobre todo es una motivación para crecer como profesional con el América y en el equipo nacional de México que espera ser protagonista en la Copa Mundial del próximo año.

      "Estoy orgullosa de ser parte de este equipo que sigue con retos y con ambición; esto refleja el trabajo del grupo, después de lo que hemos sufrido", explicó.

      La mención por primera vez entre los candidatos al Balón de Oro de una jugadora mexicana y de un equipo de la liga, América, ha tenido gran repercusión en México, donde el fútbol femenino se ha expandido.

      Camberos dijo que tiene mucho que aprender.

      "Esta nominación no se hace sin ustedes. Sigan apoyando", dijo al referirse a los hinchas de la entidad crema.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos
      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos

      Scarlett Camberos nominada al Balón de Oro 2026: orgullo y retos

      SLP

      EFE

      El fútbol femenino mexicano gana visibilidad con la primera nominación al Balón de Oro.

      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada
      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada

      Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada

      SLP

      AP

      El estadounidense Frances Tiafoe enfrentará a Alcaraz o Shelton tras vencer a Michelsen en un duelo de 4 horas y 38 minutos.

      LIV Golf se acoge a bancarrota y busca reestructuración en Nueva Jersey
      LIV Golf se acoge a bancarrota y busca reestructuración en Nueva Jersey

      LIV Golf se acoge a bancarrota y busca reestructuración en Nueva Jersey

      SLP

      AP

      LIV Golf enfrenta más de 500 millones en deudas y busca financiamiento para continuar operaciones.

      Fluminense vence 2-0 a Platense en Copa Libertadores en Río
      Fluminense vence 2-0 a Platense en Copa Libertadores en Río

      Fluminense vence 2-0 a Platense en Copa Libertadores en Río

      SLP

      AP

      Platense debutó en Libertadores y buscará revertir la serie en Argentina la próxima semana.