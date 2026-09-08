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Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada

El estadounidense Frances Tiafoe enfrentará a Alcaraz o Shelton tras vencer a Michelsen en un duelo de 4 horas y 38 minutos.

Por AP

Septiembre 08, 2026 08:16 p.m.
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Frances Tiafoe avanza a semifinales del US Open tras gran remontada
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      NUEVA YORK (AP) — Para alcanzar su tercera semifinal del Abierto de Estados Unidos, Frances Tiafoe debió remontar una y otra vez.

      Después de perder los dos primeros sets y quedar 3-0 abajo en el quinto, Tiafoe certificó la victoria 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) ante Alex Michelsen.

      Tiafoe corrió hacia la red para abrazar a Michelsen, quien lloró sobre el hombro de su compatriota estadounidense tras un devastador desenlace al cabo de 4 horas y 38 minutos en el estadio Arthur Ashe.

      Frances Tiafoe avanza a semifinales tras una remontada histórica

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      Undécimo cabeza de serie y semifinalista en 2022 y 2024, Tiafoe enfrentará al ganador del duelo entre el vigente campeón Carlos Alcaraz y el octavo preclasificado Ben Shelton.

      El oriundo de Maryland, de 28 años, planeaba seguirla por televisión.

      "Pero voy a disfrutar de esta. ¡Vamos!", vociferó ante el público en el estadio Arthur Ashe.

      Tiafoe sucumbió ante Alcaraz en 2022, el año en el que el español conquistó el primero de sus siete títulos de Grand Slam. Dos años después, Tiafoe perdió ante su compatriota Taylor Fritz, lo más cerca que Estados Unidos ha estado de acabar una sequía de títulos en el cuadro masculino de Flushing Meadows que se remonta a la consagración de Andy Roddick en 2003.

      Fue la tercera vez en su carrera que Tiafoe logró revertir un partido que perdía dos sets a cero.

      Alex Michelsen alcanza sus primeros cuartos de final en Grand Slam

      Michelsen, 48 en el ranking, no había cedido ni un solo set en su camino a los primeros cuartos de final de Grand Slam en su carrera.

      El californiano de 22 años sacó para ganar el partido con ventaja de 5-4 en el tercer set, pero comenzó el juego con dos dobles faltas consecutivas. Logró salvar una bola de quiebre con un ace, pero dejó una pelota en la rota en la segunda oportunidad de rotura de Tiafoe.

      "Confiaba que se pusiera tenso", contó Tiafoe sobre su mentalidad cuando perdía 5-4 en el tercero. "Me hizo algunos regalos, un par dobles faltas. Pero luego fui encontrando el ritmo poco a poco, logré sacar adelante el tercer set y empecé a jugar cada vez mejor".

      Michelsen consiguió un quiebre temprano en el quinto set y se puso arriba 3-0, provocando que Tiafoe azotase su raqueta.

      No se rindió y llevó el duelo al desempate a 10 puntos. Tomó el control del mismo con tres puntos consecutivos y sentenció su primer punto para partido con una devolución por la paralela.

      "Es un jugadorazo. Debería haber ganado fácilmente hoy. Tengo que darle un reconocimiento a Alex Michelsen", dijo Tiafoe, quien volverá a codearse en el Top 10 de la ATP por primera vez en tres años a partir de la próxima semana.

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