Arranca Competencia de Natación en el CDP

Con la participación de más de 450 atletas provenientes de distintos estados de la República, se llevó a cabo la inauguración de la Competencia de Natación Infantil–Juvenil “San Luis Rey de Francia”, en las instalaciones del Club Deportivo Potosino.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades del Honorable Consejo de Administración, encabezadas por el Dr. Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Club, así como de la C. P. Gabriela Berrón Espinosa, presidenta de la Comisión de Natación Infantil–Juvenil. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del Ing. Jesús Salvador Félix Espinoza, representante del Consejo.

Los Honores a la Bandera fueron realizados por la Banda de Guerra de la 12ª Zona Militar, en un marco solemne que dio realce a la ceremonia.

Al evento se sumaron 22 equipos, entre ellos Acuática Gruu (Zacatecas), Comude León (Guanajuato), Huracanes de Ciudad Victoria (Tamaulipas), Leviatan Swimming Club (Querétaro), Tiburones de Ciudad Valles (San Luis Potosí), además de los anfitriones Delfines del Club Deportivo Potosino.

Durante la ceremonia, se rindió un reconocimiento especial a Salvador Medina Mercado, socio y nadador del club, por su participación en el Campeonato Mundial Junior de Natación en Otopeni, Rumania, además de sus logros como subcampeón centroamericano 2024 y múltiple medallista de oro en las Olimpiadas Nacionales 2024 y 2025. También fue distinguido el Lic. José Torres Castillo, director de la Academia de Natación Infantil–Juvenil y Máster, por su labor en la formación y desarrollo de atletas de alto rendimiento.