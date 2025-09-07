Arrestan a 42 infractores por distintos delitos

En las últimas 24 horas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un total de 43 personas por la comisión de distintos ilícitos, cinco por portación de arma prohibida, una por delitos contra la seguridad de tránsito y una más por ultrajes a la autoridad.

Los trabajos de prevención implementados en el territorio potosino, también derivaron en el aseguramiento de ocho vehículos, tres de ellos con reporte de robo, además de 23 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

En el combate a la venta de drogas, se realizó la detención 36 personas por la posesión de distintas dosis, asegurándose 23 de “cristal”, 206.1 gramos de marihuana y tres de cocaína.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal con todo y los objetos constitutivos de delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, exhorta a la población a denunciar a través de la Línea de Emergencias 911 y/o de Denuncia Anónima 089, cualquier situación con apariencia de delito que vulnere la paz social.