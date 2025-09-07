Solicitan cambio en régimen iraní

Decenas de miles de iraníes provenientes de varios países europeos se manifestaron este sábado en Bruselas para reclamar un cambio de régimen en Irán de la mano de la resistencia organizada del mismo país persa.

“La sociedad iraní se encuentra en un estado volátil, y la única solución es la tercera opción, ni el apaciguamiento ni la guerra, sino el cambio de régimen por parte del pueblo y su resistencia organizada”, exclamó la presidenta del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que representa a la oposición iraní en el exilio, Maryam Radjavi, dirigiéndose a los manifestantes.

Los congregados en la emblemática plaza del Atomium de la capital europea recibieron a Radjavi entre gritos de “(Alí) Jamenei asesino” y “lucharemos, venceremos”, una oleada de banderas iraníes, así como algunas lágrimas.

Entre sus demandas está la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, sanciones europeas al régimen de Teherán y el establecimiento de un Irán democrático y laico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Permítanme insistir a Occidente: no retrasen más la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. No retrasen más la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra los proyectos nucleares del régimen. No retrasen más el reconocimiento de las Unidades de Resistencia para resistir y enfrentarse a la Guardia Revolucionaria”, añadió la jefa de la oposición iraní.

Asimismo, Radjavi aseguró que “dar más tiempo a este régimen traerá de nuevo la guerra”.

La manifestación, que también conmemora el 60 aniversario de la fundación de la resistencia iraní.