Con cristal y “mota”, arrestan a vándalos

Seis hombres fueron detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad , hechos que se realizaron en dispositivos de seguridad realizados en colonias del municipio.

El primer arresto se realizó en la calle República de Argentina de la colonia San Francisco, donde los agentes municipales detectaron la presencia de un sujeto que que escandalizaba y al abordarlo se identificó como Martín “N” de 31 años, el cual traía una dosis de “cristal”.

Los arrestos complementarios se efectuaron como primer contacto por la comisión de faltas administrativas, siendo de la siguiente manera: Francisco “N” de 32 años, detenido en la avenida San Pedro, a la altura de la colonia Los Agaves, con un envoltorio de “cristal”.

En la Avenida Valentín Amador de la colonia San Francisco, los agentes ubicaron a Luis “N” de 30 años, descubriéndole una bolsa dosis de “cristal”. Juan “N” de 19 años, fue localizado en la calle Cuautla de la colonia Morelos, en posesión de una dosis de “cristal”, lo mismo que Jesús “N” de 22 años, descubierto en la calle Francisco I. Madero de la colonia El Morro.

Por último, en la calle San Esteban de la colonia San José, los agentes municipales detectaron a Ari “N” de 21 años, a quien le encontraron una bolsa con marihuana y una pipa metálica.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, además se les dio lectura de su carta de derechos para ser puestos a disposición de la FGE.