León se juega la Liguilla ante un Puebla sin nada que perder

León tienen un compromiso muy importante para sus aspiraciones de cara a la Fiesta Grande. Para La Fiera no existe el margen de error en lo que queda de la temporada regular del Clausura 2026, es por ello que el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla será importante para sus aspiraciones, deben regresar a casa con los 3 puntos en la bolsa, pues necesitan combinación de resultados, sin embargo, los esmeraldas necesitan hacer su tarea primero, y eso implica ganar sus próximos encuentros.

La dependencia de otros equipos en cuanto a los esmeraldas recae en Tigres principalmente, pues es quien ocupa la octava posición de momento, sin embargo, tanto Necaxa como Juárez también están buscando colarse a la Liguilla, pues al igual que León, tiene 16 unidades. Todo parece indicar que conseguir ese último boleto a la fase final de la Liga MX será una disputa muy cerrada y deseada por todos los que mantienen la posibilidad de colarse a la recta final del certamen.

Para La Franja, el panorama es completamente adverso. Los dirigidos por Albert Espigares han atravesado un certamen muy complicado en cuanto a los resultados, con solo 3 encuentros ganados, 4 empatados y 6 perdidos, se encuentran en la décimo quinta posición con tan solo 13 unidades en la tabla general. A esperas de lo que suceda en las últimas 4 jornadas de la temporada, los Camoteros no piensan en meterse a la Liguilla, matemáticamente no es posible, pero si piensan en quitarle esa posibilidad a León. Por ende, será un encuentro que promete goles y mucha intensidad en el terreno de juego del Cuauhtémoc.

Puebla vs León

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Estadio: Cuauhtémoc

Hora: viernes 10 de abril a las 7:00 pm

Transmisión: Azteca Deportes Network, Azteca 7.