Sheinbaum garantiza salud gratuita a mexicanos en el extranjero
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que podrán atenderse sin costo en México mediante el Sistema Universal de Salud
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que las personas mexicanas en el exterior también podrán acceder a los servicios gratuitos de salud en nuestro país, como parte del Sistema Universal de Salud.
"Nadie debe de temer que alguien va a ocupar su espacio", comentó ante la credencialización.
En su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que con el Sistema Universal, cualquier persona mexicana tendrá acceso a los tres sistemas de salud e institutos como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
"Las y los mexicanos que viven fuera de México, claro que pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud en nuestro país", dijo.
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"Vamos a hacer más eficiente el servicio", dijo la mandataria federal al destacar el intercambio de servicios.
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