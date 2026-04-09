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Tren embiste transporte de personal en Saltillo; hay un muerto

El accidente ocurrió de madrugada y dejó al menos 15 trabajadores heridos, varios de ellos hospitalizados tras el impacto

Por El Universal

Abril 09, 2026 09:47 a.m.
A
Tren embiste transporte de personal en Saltillo; hay un muerto

SALTILLO, Coah.- Un accidente entre un tren y una unidad de transporte de personal la madrugada de este jueves dejó un muerto y 15 personas heridas en Saltillo, Coahuila.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando la unidad de transporte de personal en la que viajaban empleados, fue embestida por el tren.

Hasta el momento se desconoce las razones por las que el tren embistió al transporte.

Autoridades informaron que varios de los trabajadores se encuentran todavía hospitalizados y presentan lesiones graves. Fueron enviados a distintos hospitales de la región. Mientras que la persona fallecida era trabajador de la empresa General Motors.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras para que peritos realicen las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del percance.

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