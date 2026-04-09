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Inicia en abril reconstrucción tras lluvias en la Huasteca

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció obras en carreteras y puentes dañados en varios estados

Por El Universal

Abril 09, 2026 09:30 a.m.
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Inicia en abril reconstrucción tras lluvias en la Huasteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas el año pasado en diversas entidades del país no han sido olvidadas y anunció que en abril comenzarán formalmente las obras de reconstrucción de caminos y puentes dañados, principalmente en la región de la Huasteca.

Durante su conferencia, la mandataria federal explicó que los trabajos corresponden a daños ocasionados por las precipitaciones que impactaron principalmente a Hidalgo, Veracruz y Puebla, aunque también se registraron afectaciones en Querétaro y San Luis Potosí.

Señaló que el inicio de las obras requirió primero la elaboración de proyectos ejecutivos y los procesos de licitación correspondientes.

"Las obras de reconstrucción de las carreteras y de los puentes no se nos han olvidado. Lo que pasa es que tiene que haber proyectos ejecutivos, licitación de obra e inician en abril", afirmó la Presidenta, al enviar un mensaje a las comunidades afectadas de la Huasteca hidalguense, veracruzana y poblana.

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Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que tras atender la emergencia con pasos provisionales y acciones inmediatas para mantener la conectividad, ahora comienza la fase de reconstrucción definitiva.

Explicó que los trabajos contemplan la rehabilitación de 396 tramos carreteros y 94 puentes distribuidos en varias entidades del país. De estos, 50 se ubican en Hidalgo, 22 en Puebla, 18 en Veracruz, tres en Querétaro y uno en San Luis Potosí, además de la reconstrucción de 68 puentes en Guerrero que ya fueron concluidos.

El funcionario indicó que las obras iniciarán este mes luego de concluir los procesos de licitación realizados durante marzo, con el objetivo de restablecer de manera permanente la infraestructura afectada por las lluvias y garantizar la seguridad y movilidad de las comunidades.

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