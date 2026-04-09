"Werevertumorro" denuncia contacto tras cuestionar registro telefónico

En los últimos días, Gabriel Montiel, mejor conocido como "Werevertumorro", ha sido tema de conversación en redes sociales, luego de preguntar si se podía usar una línea extranjera para no registrar su número telefónico en México.

Por medio de la plataforma X, el youtuber preguntó a sus seguidores sobre la posibilidad de cambiar de línea.

"Oigan, hay forma de sacar línea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con CURP", aseveró.

Sin embargo, dicha publicación activó la conversación en redes sociales, provocando que el influencer recibiera un mensaje "de arriba" a través de su WhatsApp, algo que no fue recibido de buena manera.

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"Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pasé mi teléfono). Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan...", expresó, acompañada de una captura de pantalla de la conversación, donde Montiel critica el abuso de privacidad.

Por lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó la invasión de privacidad que vivió "Werevertumorro" y lanzó un dardo a Morena.

"'Werevertumorro' criticó el registro telefónico y la CURP biométrica por el grave riesgo que implica para la privacidad. ¿Qué sucedió después? Lo contactó el gobierno de Morena a su teléfono personal, invadiendo justo su privacidad", se lee en la publicación.

"Estas medidas no son por seguridad, son por control", agregó.

Ante ello, Gabriel Montiel recordó cuando criticó al expresidente Enrique Peña Nieto y "me fue peor con ustedes".