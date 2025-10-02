Arranca Santos del Potosí serie ante Mineros

El equipo de baloncesto Santos del Potosí se prepara para enfrentar a los Mineros de Zacatecas en una serie de Play-In de la Liga Caliente LNBP. La serie, que se disputará a ganar dos de tres posibles encuentros, comenzará este jueves 2 de octubre a las 20:05 horas en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

El segundo partido está programado para el viernes 3 de octubre a la misma hora y sede. En caso de ser necesario, el tercer y decisivo juego se llevará a cabo el lunes 6 de octubre a las 20:00 horas en el Auditorio Miguel Barragán de San Luis Potosí.

A pesar de una derrota ante Dorados de Chihuahua en su último encuentro, Santos del Potosí logró asegurar su clasificación al Play-In. El equipo, dirigido por el coach Doug Plumb, optó por darle descanso a varios de sus jugadores titulares en ese partido para evitar lesiones y llegar con ritmo al Play-In.

Mineros de Zacatecas, por su parte, se ha estado mentalizando para este primer juego de Play-In, buscando aprovechar la ventaja de localía en los dos primeros encuentros.

La quinteta celestial viajo a la ciudad de Zacatecas desde este miércoles y antes de su partida fue el jugador dominicano Luismal Ferreiras, quien concluyó como líder de rebotes en la temporada, promediando 11.2 por partido, quien dijo que están enfocados para poder ganar.

“Me siento feliz, gracias a Dios nos ha ido bien en lo personal y eso se refleja en el equipo, pasamos la primera fase y ahora debemos de seguir obteniendo victorias, debemos de estar enfocados y concentrados para poder seguir avanzando, ahora lo que necesitamos es seguir trabajando para seguir mejorando y que la afición nos siga apoyando” dijo en entrevista.