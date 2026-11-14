Arrancó en SLP Abierto Nacional de Frontenis

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Con la participación de más de 50 singlistas, se inauguró y puso en marcha el Abierto Nacional de Frontenis en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, certamen que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en las canchas de Frontenis del Club Azul y Oro, reuniendo a destacados exponentes de diferentes entidades del país en un fin de semana de intensa actividad deportiva.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades deportivas y representantes del club, encabezados por el ingeniero José de Jesús Torres Sandoval, secretario del H. Consejo de Administración; Luis Fernando Fernández Montiel, presidente de la Asociación Potosina de Frontenis y de la Comisión de Frontenis; Marco Augusto Valdespino, representante de la Federación FMX y Pelota Vasca; Isabela López Zavala, reina del CDP; Javier Hernández Ríos, integrante del comité organizador, y Gerardo Rodríguez Carriedo, gerente general. También se reconoció el trabajo de la Comisión de Frontenis 2026-2027, así como de los entrenadores Carlos Alberto y Emmanuel González.

En cuanto a los resultados destacados de la primera jornada, en la categoría Sub-22, Jesús Mendoza, de Nuevo León, se proclamó campeón al vencer a Jorge Arturo Rangel, representante de Jalisco. Mientras tanto, en Primera Fuerza, el potosino Carlos Alberto no logró cumplir con su objetivo y terminó cayendo ante Isaac Pérez, de Jalisco. Por su parte, Jorge Olvera, también jalisciense y número uno del ranking del torneo, superó al potosino Ramón Sánchez por marcador de 20-6 en su primer encuentro.

Cabe destacar que este Abierto Nacional representa una importante oportunidad para los jóvenes talentos, ya que las categorías infantiles y juveniles serán clasificatorias para la Copa Panamericana, mientras que la división Sub-22 otorgará clasificación para el Mundial de la especialidad. Esto eleva la importancia de la competencia, al reunir a jugadores que buscan destacar y conseguir su boleto a compromisos internacionales.

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Las actividades continuarán este sábado con los encuentros de dobles de Primera y Segunda Fuerza Nacional, además de las categorías juveniles, mientras que para el domingo se tienen programadas las semifinales y finales a partir de las 10:00 horas, jornada en la que se conocerá a los campeones de las diferentes divisiones de este Abierto Nacional de Frontenis.