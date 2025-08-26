logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arrollan los Rays 9-0 a los Guardianes

Por AP

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Arrollan los Rays 9-0 a los Guardianes

CLEVELAND.- El dominicano Junior Caminero conectó dos vuelacercas e impulsó tres carreras, y los Rays de Tampa Bay arrollaron el lunes 9-0 a unos Guardianes de Cleveland que caen en picada.

El cubano Yandy Díaz también bateó un cuadrangular por los Rays de Tampa Bay, mientras que Carson Williams sumó dos hits y dos carreras impulsadas al disputar su tercer juego en las Grandes Ligas.

Los Rays terminaron con 14 hits y cosecharon su tercera victoria consecutiva.

El zurdo Ian Seymour (2-0) ponchó a ocho en cinco entradas al encargarse de la primera apertura en su carrera. Permitió un hit y dio una base por bolas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cleveland ha perdido seis encuentros seguidos y nueve de los últimos diez en general. Ha sido blanqueado en sus últimos tres juegos.

Por los Rays, el cubano Díaz de 5-2 con una anotada y una producida. El domin icano Caminero de 5-4 con cuatro anotadas y trse producidas.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-1.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apretada victoria de Medias Rojas
Apretada victoria de Medias Rojas

Apretada victoria de Medias Rojas

SLP

AP

El mexicano Jarren Durán conectó cuadrangular de tres carreras ante los Orioles

Compartida la cima de la Liga Azteca
Compartida la cima de la Liga Azteca

Compartida la cima de la Liga Azteca

SLP

Romario Ventura

Abarrotes Muñiz y Combinado FM lideran la punta del torneo en la categoría de Ascenso

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin
Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

Acuerdan Commanders extensión con McLaurin

SLP

AP

Temen en Italia perder Campeonato Europeo
Temen en Italia perder Campeonato Europeo

Temen en Italia perder Campeonato Europeo

SLP

AP