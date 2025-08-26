Arrollan los Rays 9-0 a los Guardianes
CLEVELAND.- El dominicano Junior Caminero conectó dos vuelacercas e impulsó tres carreras, y los Rays de Tampa Bay arrollaron el lunes 9-0 a unos Guardianes de Cleveland que caen en picada.
El cubano Yandy Díaz también bateó un cuadrangular por los Rays de Tampa Bay, mientras que Carson Williams sumó dos hits y dos carreras impulsadas al disputar su tercer juego en las Grandes Ligas.
Los Rays terminaron con 14 hits y cosecharon su tercera victoria consecutiva.
El zurdo Ian Seymour (2-0) ponchó a ocho en cinco entradas al encargarse de la primera apertura en su carrera. Permitió un hit y dio una base por bolas.
Cleveland ha perdido seis encuentros seguidos y nueve de los últimos diez en general. Ha sido blanqueado en sus últimos tres juegos.
Por los Rays, el cubano Díaz de 5-2 con una anotada y una producida. El domin icano Caminero de 5-4 con cuatro anotadas y trse producidas.
Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 4-0, José Ramírez de 4-0, Carlos Santana de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-1, Brayan Rocchio de 3-1.
