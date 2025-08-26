Otra deuda municipal, ahora con Iberparking

CIUDAD VALLES.- En 1.2 millones de pesos quedó la deuda que tendría el Ayuntamiento con Iberparking, ahora que el Gobierno municipal se hará cargo de la operatividad de los parquímetros en la ciudad.

El alcalde David Medina zanjó el tema de Iberparking informando hoy que la deuda con la empresa, dadas las condiciones de trabajo que prevalecen desde el trienio pasado, provocaron que hubiera una deuda por recibir la administración de los parquímetros con el 30 por ciento de los dispositivos dañados.

El nuevo acuerdo de trabajo indica que el Ayuntamiento se quedará con la gestión de los aparatos, incluirá además a los trabajadores a la nómina, tendrá a Joaquín Pozos (actual colaborador personal del alcalde) como encargado y pagará una renta de 280 mil pesos a la empresa.