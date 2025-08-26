logo pulso
Estado

Protestan familias, consumen agua turbia

Por Redacción

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Sigue la queja ciudadana del agua turbia en muchas colonias y la dirección de Dapas afirma que la coloración durará unos días más, debido a las lluvias que no han cesado.

Osmín Meraz Echeverría, director del organismo, dijo que la lluvia “extraordinaria” causó la turbidez del afluente y tardará de “dos a tres días” el fenómeno que sucede cada que hay lluvias torrenciales y aumento de nivel del agua en el río.

Refirió que los sedimentos que arrastra el agua permiten hacer todas las actividades domésticas, salvo beber el agua para consumo personal.

Comentó que hay un proyecto de rehabilitación de la planta que incluye mejor filtración, sin embargo, cualquier trabajo de reparación debe valorarse.

