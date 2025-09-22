Arsenal empata ante el Man City

Un gol del noruego Erling Haaland era quizás de esperarse. Lo que el Manchester City hizo después, no.

Con un rendimiento ultradefensivo inusual para un equipo dirigido por el español Pep Guardiola, el City estuvo cerca de resistir el domingo contra el Arsenal para lograr la más extraña de las victorias en un partido de la Liga Premier entre dos contendientes al título.

Erling Haaland anotó un gol a los nueve minutos en un contraataque, y el City frustró al Arsenal con una clase magistral defensiva, algo poco común en un equipo dirigido por Guardiola, conocido por valorar la posesión.

Sin embargo, hubo un giro tardío para Guardiola cuando Eberechi Eze lanzó un balón sobre la defensa abarrotada del City y Martinelli lo alcanzó antes de elevar el balón sobre el portero Gianluigi Donnarumma.

El 32.8% de posesión promedio del City es el más bajo de un equipo del español Guardiola en un partido de primera división, según el proveedor de estadísticas Opta.

De vuelta a su prolífica forma, el noruego Haaland llegó a 13 goles en ocho apariciones para su club y país en esta temporada, al correr hacia el campo y recibir un pase de devolución del neerlandés Tijjani Reijnders para anotar en el noveno minuto.

Esto dejó al Liverpool, el campeón defensor, con una ventaja de cinco puntos después de solo cinco partidos. El Arsenal está en segundo lugar por diferencia de goles sobre el Tottenham y el Bournemouth.