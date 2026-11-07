Arsenal gana 1-0 a Hull y amplía ventaja en Liga Premier

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Arsenal logró una ajustada victoria el sábado por 1-0 sobre Hull para ampliar su ventaja en la Liga Premier.

Arsenal amplía ventaja en Liga Premier con gol de Ødegaard

Martin Ødegaard marcó el único gol en el minuto 72 para dejar al campeón defensor con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City, que jugaba más tarde en el Nottingham Forest, amenazado por el descenso, y esperaba evitar una tercera derrota consecutiva.

Parecía que iba a ser un día frustrante para Arsenal, con las cosas sin funcionar ante un Hull bien organizado hasta que Ødegaard encontró la manera de abrirse paso.

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Noni Madueke recortó desde la banda derecha y Konstantinos Tzolakis logró desviar su remate, pero ni de lejos lo suficiente, y el capitán estaba allí para empujar a la red el balón suelto.

Controversia en Leeds tras victoria sobre Tottenham

El suplente Noah Okafor tuvo un impacto inmediato al conducir a Leeds a una victoria por 1-0 sobre Tottenham en un partido marcado por la controversia.

Okafor llevaba apenas 97 segundos en el campo cuando adelantó a Leeds en el minuto 79. Un saque de banda fue peinado de cabeza por Dominic Calvert-Lewin y Harry Wilson empujó el balón hacia la trayectoria de Okafor, que definió para marcar.

Fue la primera victoria de Leeds desde una goleada 4-1 sobre Newcastle hace casi dos meses y elevó al equipo al octavo puesto, dos puntos por encima de los Spurs, que buscaban su cuarto triunfo consecutivo después de no haber ganado ninguno de sus primeros seis partidos.

Tottenham considerará que Leeds debió jugar la segunda mitad con 10 hombres tras una dura entrada de Jayden Bogle sobre Mathys Tel en el minuto 34. No fue malintencionada, pero la entrada a destiempo hizo que los tacos de Bogle cayeran sobre el tobillo de apoyo de Tel, dejando al delantero de Tottenham retorciéndose de dolor.

Una larga revisión del VAR por una posible tarjeta roja para Bogle terminó sin que se considerara necesaria ninguna sanción. Tel intentó continuar, pero tuvo que salir unos minutos después.

Empate entre Newcastle y Fulham con goles en los últimos minutos

Jacob Murphy marcó un gol fantástico, pero Newcastle fue frenado por el modesto Fulham con un 1-1.

El partido fue bastante intrascendente hasta los dos goles tardíos.

Murphy se lanzó sobre un mal pase para hacerse con el balón justo dentro de la mitad de Fulham antes de esprintar campo abajo y soltar un misil para romper el empate en el minuto 80.

Sin embargo, Rodrigo Muniz igualó para Fulham apenas tres minutos después.