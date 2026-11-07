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Seduvop anuncia ampliación de las UMA en parques Tangamanga

Se identificaron espacios sin uso que permitirán ampliar las áreas de estancia para las especies, con el fin de garantizar un mejor desarrollo de la vida silvestre.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 07, 2026 10:24 a.m.
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Seduvop anuncia ampliación de las UMA en parques Tangamanga
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      Para el 2027, se ampliarán "un poco" los espacios de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), ubicadas en los parques Tangamanga I y II, anunció Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      Admitió que, en la actualidad las áreas de estancia de las especies, se encuentran "muy reducidas", por ello, el próximo año se procederá a generar mejores condiciones físicas y de mantenimiento.

      El funcionario estatal reconoció que el planteamiento todavía está en proceso de definición, es decir, establecer cuánta superficie requerirá la amplitud para que la fauna habite en mejores condiciones.

      "Sí se va a ampliar un poco. No te podría decir qué tanto, pero ya posteriormente les presentaremos el proyecto y les daremos más información", sostuvo.

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      A falta de continuar en la recopilación de más información, refirió que se identificaron muchos lugares sin utilizar, observación que podría permitir una mayor organización en los hábitats ya existentes.

      "Estamos trabajando en un proyecto, donde se va a hacer un recorrido y se van a hacer los espacios más grandes para los animales. La verdad los espacios que hay están muy reducidos", remató.

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