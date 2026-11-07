Dan de baja albergues del registro estatal
Se identificó el incumplimiento de las medidas de seguridad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Derivado de una reciente visita encabezada por autoridades federales, se formalizó la baja de varios albergues del registro estatal, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).
Rememoró que, en colaboración con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la institución potosina acudió a cuatro municipios de la entidad, a fin de corroborar la situación en que operaban este tipo de establecimientos.
Posterior a las inspecciones, donde también participaron los municipios, se identificó el incumplimiento de las medidas de seguridad, por lo cual, procedió la baja de los inmuebles que operaban bajo esta modalidad, sin embargo, no especificó el número de desincorporaciones.
Pese a la identificación de las irregularidades, matizó que la medida administrativa aplicada no consistió en clausurar los albergues, sino en generar la desincorporación del padrón del CEPC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Puntualizó que deben garantizar la privacidad de las personas y generar el debido registro, es decir, el nombre, la colonia donde reside y por qué arribó al lugar, información indispensable para valorar si está en condiciones de egresar y regresar a su hogar.
Verifican daños que dejaron las lluvias
Presas no representan un riesgo, caminos están dañados; previenen albergues
"No fue clausurado ningún refugio temporal. Es importante mencionar que solamente se hicieron las recomendaciones y se dieron de baja de nuestro registro. Al no contar con estas medidas de seguridad, nosotros no lo consideramos como viables, sin embargo, la mayoría sí cumplía", concluyó.
no te pierdas estas noticias
Dan de baja albergues del registro estatal
Rubén Pacheco
Se identificó el incumplimiento de las medidas de seguridad
SCT reporta menos accidentes en transporte personal
Rubén Pacheco
Falta de registro formal de empresas dificulta identificar causas
Seduvop anuncia ampliación de las UMA en parques Tangamanga
Rubén Pacheco
Se identificaron espacios sin uso que permitirán ampliar las áreas de estancia para las especies, con el fin de garantizar un mejor desarrollo de la vida silvestre.