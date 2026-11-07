Liga MX | ¿Dónde y a qué hora ver los juegos de este sábado?
Destaca el clásico capitalino entre Pumas y América
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La fecha 16 del Apertura 2026 continúa este sábado con cuatro juegos que prometen goles, tensión, y muchas más emociones para todos los aficionados.
Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, los conjuntos que aún aspiran a clasificar llegan con la urgencia de ganar, mientras que los que tienen un lugar alto en la tabla, no quieren dejarse puntos en el último tramo del certamen.
La jornada empieza a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, cuando Atlas reciba a Pachuca en el estadio Jalisco. Al terminar, a las 19:00 horas, Tigres abrirá las puertas del Volcán para jugar ante Cruz Azul. A la misma hora, Toluca buscará sumar tres puntos en el Nemesio Diez ante los Rayados de Monterrey.
Y para cerrar el día, en punto de las 21:10 horas, Pumas juega ante América en el estadio Olímpico Universitario en una edición más del Clásico Capitalino.
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¿Por dónde ver los partidos de hoy de la Liga MX?
Atlas vs Pachuca
Horario: 17:00 horas
Transmisión: ViX
Tigres vs Cruz Azul
Horario: 19:00 horas
Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One
Toluca vs Rayados
Horario: 19:00 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Pumas vs América
Horario: 21:10 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
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