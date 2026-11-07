Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un tráiler se salió del camino y volcó en la carretera Valles-Tamazunchale; el chofer resultó lesionado.

El accidente sucedió a la altura de la localidad El Limoncito, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

De acuerdo con la información recabada, el trabajador del volante circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, pero al pasar por una curva perdió el control del volante y se salió de la carretera.

La unidad volcó sobre uno de sus costados y el chofer resultó con lesiones en varias partes del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vecinos del sector lo ayudaron a salir de la cabina y reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Poco después llegaron socorristas, quienes auxiliaron al trailero y lo trasladaron a un centro médico.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar la unidad y solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla.