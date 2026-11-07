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Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado

Socorristas atendieron al chofer y lo trasladaron a un centro médico tras el accidente

Por Huasteca Hoy

Noviembre 07, 2026 11:45 a.m.
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Trailero vuelca en la Valles-Tamazunchale; fue hospitalizado
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      Un tráiler se salió del camino y volcó en la carretera Valles-Tamazunchale; el chofer resultó lesionado.

      El accidente sucedió a la altura de la localidad El Limoncito, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

      De acuerdo con la información recabada, el trabajador del volante circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, pero al pasar por una curva perdió el control del volante y se salió de la carretera.

      La unidad volcó sobre uno de sus costados y el chofer resultó con lesiones en varias partes del cuerpo.

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      Vecinos del sector lo ayudaron a salir de la cabina y reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.

      Poco después llegaron socorristas, quienes auxiliaron al trailero y lo trasladaron a un centro médico.

      Por su parte, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar la unidad y solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla.

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