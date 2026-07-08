Los cinco mejores jugadores del Tricolor en el Mundial 2026

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Este miércoles se hizo oficial la llegada de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030, tal como estaba planeado por la Federación Mexicana de Futbol cuando anunciaron la llegada de Javier Aguirre, quien se despidió del banquillo tricolor tras ser eliminado en octavos de final del Mundial 2026 por Inglaterra.

Pasaron tres días desde la triste derrota en el estadio Ciudad de México y a pesar del derrumbe de la ilusión que sufrieron los aficionados de continuar en la Copa del Mundo, el sentimiento es de satisfacción por haber visto a una Selección que los ilusionó de principio a fin.

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De los 26 convocados por Javier Aguirre, el único que no vio minutos en este Mundial fue Carlos Acevedo, el tercer portero del Tricolor. El resto, tuvo participación en mayor o menor medida para que México firme su mejor fase de grupos en la historia y avance después de 40 años al quinto partido.A continuación, te presentamos la lista de los cinco jugadores más destacados del Tricolor durante la Copa del Mundo:-Erik Lira: el capitán de Cruz Azul jugó cuatro partidos en esta Copa del Mundo pero fue el encargado de ilusionar a jugadores y aficionados cada vez que declaraba que México tendría su mejor participación histórica en el torneo. Además, aportó una asistencia a Julián Quiñones en el gol frente a Sudáfrica.-Julián Quiñones: con cuatro goles en cinco partidos, no hay dudas que el delantero tricolor fue la gran estrella de esta Copa del Mundo. En su primer Mundial, igualó la marca histórica de Luis Hernández y Javier Hernández como máximos goleadores aztecas en el torneo.-Raúl Jiménez: el "Lobo" mexicano anotó tres goles en cuatro partidos; rompió su "maldición" en Copas del Mundo.-Johan Vásquez: si la Selección Mexicana duró cuatro partidos sin recibir goles fue por la gran defensa, encabezada por Johan Vásquez.-Roberto Alvarado: el "Piojo" supo adaptarse a distintos esquemas impuestos por Javier Aguirre, sacrificando su rol de ataque para sumarse a una línea de cinco en el fondo. Además, tuvo tres asistencias en cinco partidos.