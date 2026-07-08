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Los mejores cinco jugadores de la Copa del Mundo

Figuras como Messi, Haaland y Olisé impulsan a sus selecciones hacia la etapa final del torneo.

Por El Universal

Julio 08, 2026 04:01 p.m.
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Los mejores cinco jugadores de la Copa del Mundo
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      Cada vez falta menos para que llegue a su fin el Mundial 2026. Son ocho partidos, incluyendo la disputa por el tercer y cuarto lugar, y las grandes estrellas de esta justa veraniega todavía tienen muchas historias por contar.


      Quedan cuatro campeones del mundo y cuatro revelaciones que quieren continuar su camino a la primera estrella, y en los próximos partidos las grandes figuras de cada país están llamados a aparecer en los momentos importantes con goles o asistencias, tal como lo han hecho hasta ahora.

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      A continuación, haremos un repaso de los mejores jugadores en la Copa del Mundo hasta ahora, basado en sus aportes a sus selecciones.
      Los cinco mejores jugadores del Mundial 2026
      - Lionel Messi: el astro argentino tiene 8 goles y 1 asistencia en cinco partidos disputados. En fase de grupos rompió el récord de goles en la historia de la Copa del Mundo y no tiene intenciones de parar. En la fase final ya anotó en dieciseisavos frente a Cabo Verde y repitió la dosis contra Egipto en octavos.
      - Erling Haaland: el delantero noruego ha hecho historia en su primera Copa del Mundo. Lleva 7 goles y acecha a Messi para arrebatarle el título de campeón de goleo. Mientras tanto, su doblete eliminó a una de las potencias del futbol como Brasil.
      - Kylian Mbappé: el delantero del Real Madrid, a pesar de las críticas y de quienes lo llaman 'dictador', tiene 7 goles en este Mundial y 2 asistencias en cinco partidos.
      - Michael Olisé: una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo. No se entiende el éxito de Francia sin él, ya que aportó cinco asistencias en los cinco partidos que disputaron Les Bleus hasta ahora.
      - Harry Kane: el máximo goleador de la Selección de Inglaterra ha sido la gran figura de los Tres Leones en este Mundial. Aportó asistencia y anotó contra México en octavos de final, para llegar a seis goles y una asistencia en cinco partidos.
      Hay otras grandes figuras como Achraf Hakimi, de Marruecos; Unai Simón, de España; Gregor Kobel, de Suiza, o Romelu Lukaku, de Bélgica.

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