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Isaac del Toro regala momento inolvidable a niño en Barcelona

La presencia de Isaac del Toro en la Gran Salida del Tour de Francia inspiró a miles de niños mexicanos en el ciclismo.

Por El Universal

Julio 08, 2026 04:41 p.m.
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Isaac del Toro regala momento inolvidable a niño en Barcelona
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      El ciclista mexicano Isaac del Toro se ha ganado los corazones del pueblo azteca con sus destacadas actuaciones en los distintos giros y competencias de su deporte, ya que ha puesto la bandera del país en lo más alto y ha inspirado a miles de niños a competir con bicicletas.


      Uno de ellos vivió un momento inolvidable junto a Isaac en Barcelona, la ciudad designada para la Gran Salida del Tour de Francia. Las primeras dos etapas de la prestigiosa competencia se llevaron a cabo en la Ciudad Condal.

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      En su histórico debut, las banderas mexicanas, cánticos y gritos de apoyo no le hicieron falta al ciclista del UAE Team Emirates, y en pleno Tour de Francia, se encontró con un joven aficionado que lloró de emoción al recibir un regalo especial.
      Isaac lo abrazó y le regaló una gorra firmada al niño, que le confesó haber viajado desde Guadalajara para verlo junto a su padre.

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