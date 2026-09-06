Antonelli se escapa en la cima de la F1 tras ganar en Monza

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Redacción Deportes.- Andrea Kimi Antonelli consolidó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno después de ganar el Gran Premio de Italia, decimotercera carrera de la temporada, disputada este domingo en Monza.

El piloto italiano de Mercedes llegó a 267 puntos y abrió una diferencia de 66 unidades sobre su compañero George Russell, quien ocupa el segundo lugar con 201.

Lewis Hamilton, de Ferrari, se mantiene en la tercera posición con 191 puntos, diez menos que Russell y 76 por debajo del líder.

Lando Norris, representante de McLaren, aparece en el cuarto puesto con 171 unidades, seguido por Charles Leclerc, de Ferrari, con 155.

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Max Verstappen ocupa la sexta posición con 127 puntos, a 140 de Antonelli. Detrás se encuentra Oscar Piastri, de McLaren, con 116.

La victoria en Monza permitió a Antonelli alcanzar 267 unidades y sostener el dominio de Mercedes en los dos primeros puestos del campeonato de pilotos.

El argentino Franco Colapinto se encuentra en el lugar 12 con 21 puntos, mientras que el mexicano Sergio "Checo" Pérez permanece en el puesto 23, sin unidades después de 13 fechas con Cadillac.