Antonelli conquista Monza tras remontar 18 posiciones
El italiano consiguió su séptima victoria del año y amplió su liderato; Checo Pérez terminó en el puesto 18.
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Redacción Deportes.- Andrea Kimi Antonelli protagonizó una remontada histórica para ganar el Gran Premio de Italia, decimotercera fecha del Mundial de Fórmula Uno, disputada este domingo en el circuito de Monza.
El piloto italiano de Mercedes arrancó desde la posición 19 y cruzó la meta por delante de su compañero George Russell y del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull.
Con este resultado, Antonelli consiguió su séptima victoria en la Fórmula Uno, todas durante la presente temporada, y fortaleció su liderato en el campeonato.
A sus 20 años, se convirtió además en el primer italiano que gana el Gran Premio de su país desde 1966, cuando Ludovico Scarfiotti se impuso en Monza.
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El argentino Franco Colapinto, de Alpine, finalizó en la novena posición, mientras que el mexicano Sergio "Checo" Pérez, piloto de Cadillac, concluyó en el lugar 18.
El español Carlos Sainz, de Williams, terminó decimotercero y su compatriota Fernando Alonso, de Aston Martin, tuvo que abandonar la carrera.
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