Atl. de San Luis vence al Atlas

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Atlético de San Luis continúa mostrando avances en su preparación rumbo al Torneo Apertura 2026, luego de imponerse por marcador de 1-0 al Atlas en su segundo partido amistoso de pretemporada, disputado en las instalaciones de la Academia AGA.

El encuentro se desarrolló en un formato de cuatro tiempos de 30 minutos, permitiendo al director técnico Diego Mejía observar a la mayor parte de su plantel y seguir afinando el funcionamiento colectivo de cara al inicio del campeonato.

Durante los dos primeros periodos, el conjunto potosino inició con Andrés Sánchez en la portería; Román Torres, Robson Bambu, Eduardo Águila y Aldo Cruz en defensa; Lucas Esteves, Óscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet y Sébastien Salles-Lamonge en el mediocampo, mientras que David Rodríguez y Leonardo Flores comandaron el ataque.

En esa primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso y equilibrado, con una fuerte disputa por la posesión del balón y escasas oportunidades de gol, gracias al orden defensivo mostrado por ambas escuadras.

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Para el tercer periodo, Diego Mejía realizó múltiples modificaciones e ingresaron César López, Luis Carrillo, Miguel García, Benjamín Galindo, Anderson Duarte, Roberto Meráz, Ronaldo Nájera, Santiago Muñoz y Rafael Llorente, manteniendo a Aldo Cruz y Óscar Macías. En este lapso, Atlético de San Luis tomó mayor protagonismo ofensivo, aunque sin reflejarlo en el marcador.

Fue en el cuarto y último periodo cuando llegó la diferencia. Con Gibrán Lajud bajo los tres postes y un cuadro renovado, los potosinos encontraron el gol al minuto 17, cuando Ronaldo Nájera habilitó a Anderson Duarte, quien definió dentro del área para vencer al guardameta rojinegro y marcar el único tanto del encuentro.

Tras este resultado, Atlético de San Luis seguirá con su agenda de preparación y disputará su tercer compromiso de pretemporada el próximo 7 de julio, cuando reciba al Sporting San José en el Estadio Libertad Financiera.