¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los rojnegros del Atlas no pudieron mantener la ventaja durante los últimos minutos del encuentro y terminaron empatando por marcador de 3-3 en su visita al FC Juárez, en la jornada 17 de la Liga MX.

Víctor Ríos al minuto 19, Juan José Sánchez Purata al 84´ y Elías Montiel al 94´ anotaron los goles para el cuadro atlista, sin embargo los fronterizos descontaron por conducto de Oscar Estupiñán al 23´, Luca Martínez Dupuy al 76´ y Jose Luis Rodríguez al 99´ (última jugada del partido) decretaron el empate.

De esta forma, Atlas solo pudo llevarse un punto del Estadio Olímpico Benito Juárez, por lo cual en este momento es cuarto lugar de la tabla general, con 28 puntos, sin embargo podría bajar hasta el sexto puesto con una combinación de resultados.

Por su parte el FC Juárez se despide del torneo, sin haber clasificado a la liguilla, con 12 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí