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Miguel Herrera, actual director técnico del Atlante, se expresó sobre la situación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, manifestando su desacuerdo con la falta de ambos en la competencia. Según Herrera, la Liga de Expansión no se encuentra en una posición fuerte que permita un ascenso seguro, lo que afecta la mentalidad de los clubes en la Primera División.

"No estoy de acuerdo. Creo que debe de haber un ascenso y un descenso, pero la Liga de Expansión no está fuerte para ascender. Y sin embargo, hoy los que estamos en la Primera División tenemos que matarnos para conseguir estar arriba y dejar de pensar que 'no hay descenso y ahí me la llevo'. Eso es mentalidad. Necesitamos cambiarla para tener la exigencia de ser ganadores", afirmó el entrenador.

Sus declaraciones se produjeron justo antes de que el Atlante recibiera un reconocimiento en el Senado de la República por sus 110 años de historia. Este semestre, el Atlante retornó a la Primera División tras adquirir la plaza del Mazatlán FC. Herrera enfatizó la necesidad de un sistema que otorgue recompensas y penalizaciones a los equipos, instando a que se considere no solo el ascenso, sino también la fortaleza de la Liga de Expansión, que actualmente cuenta con solo un puñado de clubes con posibilidades de ascenso.

La discusión sobre el regreso del sistema de ascensos y descensos sigue en desarrollo. Recientemente, se llevó a cabo la primera de dos audiencias ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la participación de la Federación Mexicana de Futbol, la Liga MX y varios clubes de la Liga de Expansión, entre los que se encuentran Leones Negros y Atlético Morelia. Herrera destacó que se debe cambiar la denominación de la Liga de Expansión a Liga de Ascenso, y sugirió que el equipo que logre ascender no deba descender instantáneamente, como ocurrió en el pasado.

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En cuanto al desempeño del Atlante en su regreso a la Primera División, el equipo quedó eliminado en la fase regular y ahora se prepara para enfrentar a los Xolos de Tijuana, buscando mejorar su rendimiento con el objetivo de lograr una cuarta victoria en el Apertura 2026. Durante el reconocimiento en el Senado, Emilio Escalante, presidente del Atlante, proyectó la historia de resiliencia del equipo, afirmando que se había comprometido a devolver al club a su sitio en el futbol mexicano. Junto a él, también asistieron Herrera, el exjugador Federico Vilar y otros futbolistas, destacando la relevancia del evento como parte del foro que abordó el impacto del futbol en el futuro de la juventud.