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La reciente aparición de Macaulay Culkin en un comercial de McDonald's, donde retomó el papel de Kevin McCallister de la popular película "Mi pobre angelito", ha suscitado el interés de los seguidores sobre la posibilidad de que el actor regrese a la franquicia. Según un informe de Variety, Disney está trabajando en una secuela de esta exitosa película de los años 90. El guion será elaborado por los canadienses Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes colaborarán con Culkin en este nuevo proyecto. La producción estará a cargo de Point Grey, la empresa de cine y televisión de Rogen y Goldberg.

No obstante, los realizadores deben completar primero una película de comedia y terror para Universal, la cual también tienen planes de dirigir. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la trama ni sobre el elenco potencial de la secuela.

"Mi pobre angelito" se ha consolidado como un filme icónico de la temporada de Navidad. La narración gira en torno a Kevin McCallister, un niño de 9 años que, tras una tensa noche familiar mientras se preparan para sus vacaciones navideñas, expresa el deseo de no volver a ver a su familia. Su deseo se ve cumplido de forma accidental cuando sus padres y hermanos se marchan al aeropuerto, dejándolo solo en casa. Así, Kevin debe hacer frente a los ladrones Harry Lyme y Marv Merchants, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, respectivamente.

El elenco original también incluyó a Catherine O'Hara, John Heard y Robert Blossom. En la secuela, "Mi pobre angelito 2", Kevin se queda nuevamente solo, pero esta vez en Nueva York, donde el famoso hotel The Plaza se convierte en el escenario de su nueva aventura. Durante su estancia, se reencuentra con los ladrones que intentaron asaltarlo en su casa, por lo que deberá emplear su ingenio y los recursos del hotel para detenerlos. La segunda entrega logró una recaudación superior a los 358 millones de dólares en taquilla, consolidando aún más la popularidad de Macaulay Culkin.

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