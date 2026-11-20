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El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de México, Higinio Martínez, inauguró recientemente la Reunión Interparlamentaria México-Cuba, un evento que se llevó a cabo tras un lapso de cuatro años desde la última edición. Esta reunión se desarrolló en presencia de una delegación cubana, encabezada por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, aunque notablemente sin la participación de representantes del PRI y del PAN.

Durante su intervención, Martínez, que es senador por el partido Morena, reafirmó el compromiso de México con Cuba, declarando que el país no abandonará a sus "hermanos" en la isla. Además, enfatizó que la ayuda humanitaria hacia Cuba se mantendrá sin importar las presiones externas.

Ana María Mari Machado también hizo hincapié en el respaldo del gobierno mexicano, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacia la solidaridad y el apoyo a Cuba, así como la postura contraria al bloqueo comercial que afecta a la isla. En su discurso, subrayó las repercusiones negativas del bloqueo en la población cubana, señalando que este provoca daños humanitarios significativos y afecta gravemente diversos sectores de la economía.

Machado mencionó que la situación de la salud en Cuba es crítica, con una lista de espera quirúrgica que supera los 100 mil pacientes, de los cuales 12 mil son niños. Además, reportó que la tasa de mortalidad infantil ha aumentado de 4,4 a 9,9 por cada mil nacidos vivos. Asimismo, indicó que:

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Más de 117 mil adultos

adultos 1,200 niños diagnosticados con cáncer carecen de los tratamientos primarios necesarios,

lo que ha llevado al uso de alternativas menos efectivas.

La expectativa de vida de los niños con cáncer, aseguró, ha disminuido de un 85% a un 65% en los últimos años.

Esta reunión se presenta como un espacio para discutir y enfatizar la colaboración entre ambos países, a pesar de las complejidades existentes, y pone de manifiesto la situación actual que enfrenta Cuba debido al bloqueo y sus efectos en la salud pública y la economía. Así, la Interparlamentaria busca abogar por una mayor cooperación y solidaridad entre México y Cuba.