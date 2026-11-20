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El perro conocido como "Comando Chihuahua", integrante de la Guardia Nacional, capturó la atención del público durante el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. En un video del medio EL UNIVERSAL, se puede observar al pequeño can en brazos de una miembro de la Guardia Nacional, justo antes del evento oficial en el que estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien había regresado recientemente de un viaje a China.

El perro, que lucía un sombrero mexicano y un uniforme táctico, se convirtió en un símbolo de alegría para los asistentes, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse y fotografiarse con él. "Comando Chihuahua" fue adoptado por la Guardia Nacional en el año 2026, tras haber sido entregado por sus dueños originales, un grupo de adultos mayores de Chihuahua que no pudieron seguir cuidándolo.

Las cuidadoras del animal han destacado el impacto positivo que ha generado en la sociedad, ya que su presencia ha reforzado las actividades de proximidad social que lleva a cabo la institución. Este pequeño perro se ha ganado el cariño del público, no solo por su uniforme, que incluye un pequeño casco y la bandera mexicana, sino también por su apariencia, que a menudo se complementa con lentes y zapatos oficiales.

En julio de 2026, "Comando Chihuahua" también fue un atractivo en la Ceremonia Conmemorativa del 70 Aniversario de la Creación de la Guardia Nacional, donde su presencia volvió a atraer los reflejos de los asistentes. Además de participar en labores de proximidad social, se ha reportado que está recibiendo entrenamiento para posibles misiones de búsqueda y rescate.

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El desfile del 20 de noviembre ha sido un espacio importante en el que "Comando Chihuahua" no solo se ha presentado como un símbolo de la Guardia Nacional, sino como un representante de un esfuerzo por fomentar la cercanía entre la institución de seguridad y la comunidad. Su popularidad refleja un enfoque en la conexión emocional con el público, contribuyendo a una imagen más humanizada de las fuerzas de seguridad en México.