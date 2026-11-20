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Toño Mauri, actor de 62 años, se encuentra en proceso de recuperación en su hogar tras haber permanecido hospitalizado durante una semana debido a neumonía.

El actor contrajo COVID-19 en junio de 2020, lo que dio pie a complicaciones severas que afectaron de manera irreversible sus pulmones.

Mauri ha comentado que regresar a un hospital le resulta emocionalmente impactante, ya que le recuerda los momentos difíciles que vivió durante su prolongada hospitalización.

El actor no ha dejado de reconocer el papel fundamental que ha tenido el equipo médico en su recuperación, al mismo tiempo que se muestra permeado por una fuerte fe en Dios.

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Actualmente, Mauri se recupera en casa y sigue mostrando optimismo ante su situación, estableciendo un fuerte vínculo entre su fe y su capacidad de enfrentar dificultades.