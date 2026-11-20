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Fuerzas federales desplegaron un operativo
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GUASAVE, Sin.— La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a los habitantes de Guasave permanecer bajo resguardo y evitar circular por Callejones de Guasavito y la zona del río Sinaloa, tras una agresión armada contra personal de la Marina.
La dependencia estatal informó que los elementos federales repelieron la agresión y que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la zona. Al lugar llegaron refuerzos del Ejército y de la policía federal, con apoyo de helicópteros.
Vecinos de Callejones de Guasavito y de los alrededores del malecón reportaron en redes sociales persecuciones, disparos y sobrevuelos. En su comunicado, Seguridad Pública confirmó la agresión y la movilización de refuerzos.
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La noche del viernes 20 de noviembre, el operativo continuaba. Hasta el cierre del reporte, las autoridades no habían informado si hubo personas heridas o detenidas.
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