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Una mujer de la tercera edad murió tras recibir atención inadecuada en el Hospital Naval de Campeche, donde no se llevó a cabo la operación necesaria para tratar una lesión en su hombro derecho. A pesar de que asistió en más de cinco ocasiones a lo largo de un mes debido a intensos dolores y presentó una infección no atendida oportunamente, el hospital no contaba con el material quirúrgico requerido para su intervención.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 35/2026 contra la Secretaría de Marina (Semar), señalando violaciones a los derechos a la salud, a la vida, al trato digno y al acceso a la información médica. Estas omisiones se produjeron durante la atención de la paciente, entre febrero y abril de 2025. Según el organismo, la mujer había sufrido una caída que le ocasionó la lesión en el hombro y necesitaba de cirugía, pero el hospital no gestionó su traslado a un centro que dispusiera de los insumos necesarios para llevar a cabo la operación.

Además de su lesión, la paciente padecía de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. A pesar de esto, el personal médico de Urgencias, Ortopedia, Rehabilitación y Terapia de Acupuntura se limitó a prescribirle analgésicos y programar sesiones de rehabilitación y acupuntura. También se desestimaron estudios de laboratorio que indicaban la presencia de un proceso infeccioso, lo que permitió que esta infección se propagara a otras áreas de su cuerpo.

El 7 de abril de 2025, la mujer fue trasladada al Hospital Naval de Yucalpetén, en Yucatán, y cuatro días después fue operada. En esa intervención, los médicos identificaron que la infección había avanzado. Posteriormente, el 16 de abril ingresó en el Centro Médico Naval de la Ciudad de México, donde recibió otra operación y atención especializada. Sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose hasta su fallecimiento el 20 de julio de ese año.

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La CNDH también manifestó que tres familiares de la mujer recibieron información deficiente sobre su estado médico, evidenciada a través de diagnósticos erróneos y problemas en el expediente clínico, lo que obstaculizó su capacidad para entender la gravedad de la situación y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento.

En respuesta a estas violaciones, la CNDH exigió a la Semar reparar el daño a los familiares de la víctima, proporcionar atención psicológica y tanatológica, y colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación penal respectiva, así como con el Órgano Interno de Control (OIC) en el procedimiento administrativo correspondiente. Además, se ordenó la implementación de capacitación continua en derechos humanos para el personal médico y medidas para garantizar una atención adecuada a personas mayores con enfermedades crónicas, con el objetivo de prevenir la repetición de casos similares.